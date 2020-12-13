«Лада» проиграла казанскому «Барсу» 1:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ

После 29 матчей «автозаводцы» расположились на 17-ом месте в турнирной таблице ВХЛ. Фото: ХК «Лада».

Тольяттинская «Лада» уступила казанскому «Барсу» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 1:3. Единственный гол в составе «автозаводцев» забил Михаил Абрамов.

- Считаю, игра была достаточно равная, мы создали много моментов, которые нужно было реализовывать. У нас выходят игроки после травм, но они еще не набрали кондиции. Перестраиваем игру команды, с тем, чтобы «Лада» демонстрировала более быстрый, агрессивный хоккей. Многие пока не понимают, хотя претензий по отдаче к ребятам нет. Будем работать, - цитирует наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба тольяттинского клуба.

После 29 матчей «автозаводцы» расположились на 17-ом месте в турнирной таблице ВХЛ. В следующей встрече тольяттинцы примут самарский ЦСК ВВС. Областное дерби пройдет на «Лада-Арене» в четверг, 17 октября.