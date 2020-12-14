На дорогах Самарской области возможен сильный гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС дали прогноз погоды на первые дни новой недели, 14-16 декабря 2020 года. По данным метеорологов, в ближайшие дни существенных осадков в Самарской области не ожидается. В регионе сохраняются морозы, а на дорогах гололедица.

В понедельник, 14 декабря, в Самаре днем будет до -11 градусов, ночью похолодает до -17. По области днем -7...- 12 градусов, ночью столбик термометра опуститься до — 26. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами возможна изморозь.

15 декабря, также осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха в Самаре днем -8...-10 градусов, ночью до -15. В области днем -12, ночью местами до -26 градусов.

16 декабря, в среду, в Самаре температура будет колебаться в пределах от-6 до -8 градусов, ночью -15. По области днем от -6 до -11, ночью местами до -23 градусов.

Синоптики предупреждают, что в связи со сложившейся морозной погодой, в Самарской области возможно затруднение в движении транспорта, образование заторов, а также возможно увеличение количества ДТП на автодорогах региона.