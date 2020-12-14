Житель Самары зарезал родственницу покойной супруги и снял с неё всё золото

На теле погибшей обнаружены множественные ножевые ранения в жизненно важные органы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Куйбышевского района города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 58-летнего жителя Самары, который убил и ограбил женщину.

Преступление было совершено в июле этого года. Как следует из материалов дела, между мужчиной и родственницей его покойной гражданской жены произошел бытовой конфликт из-за неуплаты коммунальных счетов. В результате, мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.

После чего убийца похитил золотые украшения погибшей на сумму 65 тысяч рублей, денежные средства в размере 15 тысяч рублей и три банковские карты. Позже преступник оплатил покупки украденной картой в одном из магазинов города.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УКРФ Убийство, есть умышленное причинение смерти человеку - лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, также по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».