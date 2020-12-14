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Зайчик или Петрушка: кем хотят быть дети Самары на Новый год 2020

Несмотря на коронавирусные запреты, дети все равно ждут праздника
Наталья АРТЯКОВА
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Самарские дети уже выбирают костюмы на новогодние утренники

Самарские дети уже выбирают костюмы на новогодние утренники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние утренники, в условиях пандемии коронавируса, пройдут не так традиционно, как обычно. Однако, несмотря на все ограничения, дети все равно ждут праздника и придумывают, кем хотят стать на Новый год.

Эксперты Авито, проанализировали рынок новогодних праздничных костюмов и составили рейтинг самых популярных персонажей в этом году. Самыми популярными в России стали — костюм зайчика и снеговика, от общего спроса на карнавальные костюмы они составили 5% и 3% соответственно. В прошлом году лидерами стали принцесса и пират.

Что касается Самары, здесь тоже костюм «зайчика» лидирует, на него пришлось 4% всех запросов по городу. На втором месте «Человек-паук», такой костюм ищут 2,5% самарцев. По 2% запросов пришлось на новогодние костюмы «Ёлочки» и «Снеговика», еще 1,6% у «Петрушки».

Цены на карнавальные костюмы в Самаре существенно подорожали, по сравнению с прошлым годом. В среднем детский новогодний костюм зайчика обойдется в 1300 рублей, что на 18% дороже, чем в том году. Костюм «Человека-паука» стоит немного дороже — 1350 рублей, он подскочил в цене аж на 70%. Нарядится «Ёлочкой» в этом году можно в среднем за 700 рублей, что дороже на 40%, чем на тот Новый год. Снеговиком можно стать примерно за 500 рублей, как и в прошлом году. А вот костюм Петрушки подешевел на 42% и теперь можно нарядить ребенка в среднем за 350 рублей.

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