Операция под кодовым названием «Ёлочка»: в Самарской области начали ловить нелегальных дровосеков

Полицейские проводят рейды по выявлению незаконной вырубки ёлок Фото: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

В Самарской области стартовало патрулирование лесного регионального фонда, с целью пресечения незаконных вырубок хвойных деревьев. Операция получила кодовое название «Ёлочка».

В Самарской области повышенное внимание уделяется сохранению лесного фонда, а в предновогодние дни сотрудники правоохранительных органов, совместно с лесниками, следят за молодыми хвойными деревьями.

- Зимой находится немало желающих, которые хотят нарубить ёлок для продажи, или просто украсить у себя дома в Новый год, - говорят в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Именно поэтому полицейские, лесники и сотрудники минлесхоза регулярно выходят в рейды по незаконным вырубкам, а на постах ГИБДД инспекторы проверяют автомобили, которые перевозят вырубленные нелегально деревья.

Отметим, что за незаконную вырубку лесов предусмотрена административная ответственность, с наложением штрафа. За одно дерево физлицо должен будет заплатить от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, виновного обяжут возместить ущерб, причиненный лесам - от 3000 рублей.

Если же было срублено более 2-х елей, а ущерб составил более 5 тысяч рублей, то незаконному лесорубу может грозить и уголовная ответственность и даже лишение свободы.