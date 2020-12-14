4370 самарских семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры в ближайшие 5 лет

Важно, что акон не требует при переселении предоставлять жилье рядом с прежним местом проживания, а определяется границами города
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре начался второй этап госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». До 2025 года планируется переселить 4370 семей из аварийного жилья в комфортные и безопасные квартиры.
Программа состоит из 6-ти этапов:
- 1 этап (2019-2010гг) – расселение 348 семей;
- 2 этап (2020-2021 гг.) - расселение 465 семей;
- 3 этап (2021-2022 гг.) – расселение 801 семьи;
- 4 этап (2022-2023 гг.) – расселение 599 семей;
- 5 этап (2023-2024 гг.) – расселение 955 семей;
- 6 этап (2024-2025 гг.) – расселение 1202 семей.
Реализация каждого этапа занимает 2 года, на сегодня в Самаре завершается работа по 1 этапу расселения. Уже более 300 семей въехали в новые квартиры в ЖК «Волгарь», «Крутые Ключи», ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе и на улице 8 марта в п.Управленческий.
На следующем этапе планируется переселить еще 465 семей из аварийного жилья. На данным момент квартиры уже куплены и передаются в собственность муниципалитета. Помимо перечисленных выше районов, квартиры для второго этапа были закуплены также в микрорайоне «Новая Самара».
- При приобретении квартиры мы отталкиваемся от средств, которые можно потратить на её приобретение. В 2021 году цена квадратный метр составила 48 611 рублей, - отметили в департаменте градостроительства.
В администрации города рассказали, что все квартиры в чистовой отделке, оснащены пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла. В квартирах уже установлены сантехника и плита.
В соответствии с законом, новое жилье должно соответствовать количеству ранее занимаемых комнат и площади. При этом число прописанных человек не учитывается.
Существует 2 вида переселенцев — наниматели и собственники. Основное отличие в том, что нанимателям предоставляется только жилье, а у собственников есть право выбора: жилье либо компенсационная выплата. Однако существуют и исключения, например, если квартира была куплена после признания дома аварийным, кроме наследования, то выплатят только компенсацию.