4370 самарских семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры в ближайшие 5 лет

Важно, что акон не требует при переселении предоставлять жилье рядом с прежним местом проживания, а определяется границами города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре начался второй этап госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». До 2025 года планируется переселить 4370 семей из аварийного жилья в комфортные и безопасные квартиры.

Программа состоит из 6-ти этапов:

- 1 этап (2019-2010гг) – расселение 348 семей;

- 2 этап (2020-2021 гг.) - расселение 465 семей;

- 3 этап (2021-2022 гг.) – расселение 801 семьи;

- 4 этап (2022-2023 гг.) – расселение 599 семей;

- 5 этап (2023-2024 гг.) – расселение 955 семей;

- 6 этап (2024-2025 гг.) – расселение 1202 семей.

Реализация каждого этапа занимает 2 года, на сегодня в Самаре завершается работа по 1 этапу расселения. Уже более 300 семей въехали в новые квартиры в ЖК «Волгарь», «Крутые Ключи», ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе и на улице 8 марта в п.Управленческий.

На следующем этапе планируется переселить еще 465 семей из аварийного жилья. На данным момент квартиры уже куплены и передаются в собственность муниципалитета. Помимо перечисленных выше районов, квартиры для второго этапа были закуплены также в микрорайоне «Новая Самара».

- При приобретении квартиры мы отталкиваемся от средств, которые можно потратить на её приобретение. В 2021 году цена квадратный метр составила 48 611 рублей, - отметили в департаменте градостроительства.

В администрации города рассказали, что все квартиры в чистовой отделке, оснащены пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла. В квартирах уже установлены сантехника и плита.

В соответствии с законом, новое жилье должно соответствовать количеству ранее занимаемых комнат и площади. При этом число прописанных человек не учитывается.

Существует 2 вида переселенцев — наниматели и собственники. Основное отличие в том, что нанимателям предоставляется только жилье, а у собственников есть право выбора: жилье либо компенсационная выплата. Однако существуют и исключения, например, если квартира была куплена после признания дома аварийным, кроме наследования, то выплатят только компенсацию.