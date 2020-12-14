За выходные в Самарской области на пожарах погибли трое мужчин

В Самарской области за выходные произошло 49 пожаров, 33 из которых в жилом секторе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области рассказали о наиболее значимых пожарах, которые произошли на территории Самарской области за минувшие выходные,12 и 13 декабря 2020 года.

Рано утром, около 5 часов, 12 декабря, в дачном массиве Водинский Красноярского района горел дачный дом на площади 100 квадратных метров. В результате пожара, погиб мужчина 1973 года рождения, также пострадал мужчина 1956 года рождения.

13 декабря, около половины седьмого вечера, в Кировском районе Самары, на улице Ташкентская, 168 в квартире загорелись вещи домашнего обихода на площади 5 квадратных метров. На пожаре погиб мужчина 1974 года рождения.

В 9 вечера, 13 декабря, в селе Старая Шентала, на улице Советская, 33 горел частный дом на площади 150 квадратных метров. По сообщению ГУ МЧС, во время тушения пожара было найдено тело погибшего мужчины 1963 года рождения.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в период с 6:00 12 декабря до 6:00 14 декабря на территории региона зарегистрировано 49 пожаров, из них в жилом секторе - 33. Погибло 3 человека, пострадал 1 человек, эвакуировано 22 человека.