Рано утром в Советском районе Самары эвакуировали людей из горящего магазина продуктов

Пожарные эвакуировали 5 человек из горящего магазина в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ГУ МЧС по Самарской области, 14 декабря, около 5 часов утра, в Самаре горел магазин продуктов на Южном проезде, 269.

- Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова «1 БИС». Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В целях безопасности из здания было эвакуировано 5 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар удалось ликвидировать почти через 40 минут. Для ликвидации привлекались 27 чел. личного состава и 7 ед. техники.