Жителей Самары приглашают на премьеру "Обратной связи"

Фильм от создателей "Громкой связи"

Жителей Самары приглашают в "Мягкий кинотеатр" на премьеру предновогоднего фильма "Обратная связь". Кино выходит в прокат 17 декабря.

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов… Фильм от создателей "Громкой связи" и Квартета И.

"Мягкий кинотеатр" покажет фильм одним из первых. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении «Мягкий кинотеатр» appmsk.comfortkino.ru