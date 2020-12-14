В Самаре приостановили работу переправы на воздушных подушках в Рождествено из-за ледовой обстановки

В связи с образованием торосов на Волге, СВП не будут переправлять пассажиров в Рождествено Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

14 декабря 2020 года в пресс-службе Самарского речного пассажирского предприятия сообщили о приостановлении движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено».

Как сообщили в СРПП, движение приостановлено в целях безопасности в связи с тяжелой ледовой обстановкой — на Волге изменился уровень воды и образовались торосы.

Напомним, что вчера было объявлено о начале переправы в Рождествено на воздушных подушках. Однако перевозчики уточнили, что в случае осложнения ледовой обстановки, а именно при образовании торосов, возможно временное приостановление движения СВП на маршруте «Самара-Рождествено»