В Тольятти «Рено» залетел под КАМАЗ: есть пострадавшие

Фото: ГУ МВД по Самарской области

13 декабря, в 15:20 на трассе М-5, со стороны ул. Громовой в направлении г. Жигулевск, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

- 23-летний водитель легкового автомобиля «Рено» не верно выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Камаз», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как выяснилось, 55-летний водитель грузовика припарковал большегруз и проводил технические работы по обслуживанию моста. В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, после осмотра медиками, пострадавшему было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии молодой человек был в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.