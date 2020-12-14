Подробности о коронавирусу в Самарской области на 14 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, в Самарской области зарегистрировано 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди жителей региона. С начала пандемии заболели уже 26 219 человек.

По данным на 14 декабря, за сутки успешно завершили лечение еще 277 человек. Итого 24 044 жителя Самарской области справились с болезнью.

Что касается печальной статистики, за минувшие сутки скончались еще 4 человека. Всего среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Самарской области скончались 500 человек.