До 2025 года в Самарской области появится еще 6 поликлиник, отремонтируют действующие объекты, а также закупят новое оборудование и транспорт

Готовность региона к реализации мероприятий программы обсудили в пятницу, 11 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году стартует масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области, в рамках которой будут реконструированы действующие объекты лечебных учреждений, а также строительство новых. Кроме того, планируется оснащение объектов здравоохранения медицинским оборудованием и обновление транспортного парка.

Первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов провел совещание, где обсудили готовность региона к реализации программы. В период с 2021 по 2025 годы в Самарской области появится шесть новых поликлиник.

- Две поликлиники на 1000 посещений в смену постоят в микрорайоне Крутые Ключи и в Кинеле, поликлиника на 700 посещений в микрорайоне Волгарь, детская поликлиника в Октябрьском районе Самары, две поликлиники на 250 посещений в смену в селах Подстепки Ставропольского района и в Приволжье, - рассказал Виктор Кудряшов.

Уже с нового года начнется строительство поликлиники в Волгаре, а также завершится проектирование поликлиники в Крутых Ключах. Средства на финансирование программы поступят из федерального и областного бюджетов, а средства на подготовку проектно-сметной документации планируется предусмотреть в областном бюджете.

В рамках программы планируется также реконструировать три здания здравоохранения Самарской области - административного здания Нефтегорской ЦРБ, исторического здания больницы Красного Креста в Самаре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район). По словам Виктора Кудряшова, при выполнении работ будут учитываться принципы «бережливой поликлиники».

Помимо этого, в 217 зданий региональных поликлиник планируется выполнить капитальный ремонт. В программе предусмотрено возведение 98 модульных зданий медицинского назначения – 73 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 8 врачебных амбулаторий, 5 клинико-диагностических отделений.

- Помимо ремонта лечебные учреждения оснастят необходимыми медицинскими приборами, инвентарем и компьютерной техникой, - добавил Виктор Кудряшов.

За пять лет планируется поставить в регион 3641 единицу медицинского оборудования, из которых 485 устройств предназначены для замены устаревшей техники на новую.

- В рамках дооснащения первичного звена будут, в том числе, поставлены флюорографы, маммографы, аппараты КТ, МРТ и рентгеновские аппараты — всего 134 единицы оборудования, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Помимо оборудования, важным направлением реализации программы станет оснащение лечебных учреждений автомобильным транспортом, всего планируется закупить 639 автомобилей.