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АвтоВАЗ показал обновленный "Ларгус"

Старт продаж намечен на первое полугодие 2021 года
Вячеслав СОРОКИН
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Обновленный "Ларгус" отличается измененным дизайном передней части

Обновленный "Ларгус" отличается измененным дизайном передней части

АвтоВАЗ показал модель "Ларгус" в новом дизайне. Обновленный автомобиль можно будет узнать по фирменному "Икс"-дизайну в передней части - в таком же стиле выполнены модели "Веста" и XRAY, на которых его применили впервые, а затем применили и на "Гранте".

Как отмечает тольяттинский производитель, каждая модель, выполненная в "Икс"-дизайне, имеет отличительные черты. В случае с "Ларгусом" новый образ сформирован в сочетании с крупными ячейками радиаторной решетки, измененными фарами и капотом.

Среди моделей АвтоВАЗа "Ларгус" является третьим по популярности после "Гранты" и "Весты".

В продажу обновленный "Ларгус" появится в первой половине 2021 года.