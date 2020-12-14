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В Самаре начали работу елочные базары

Для удобства была создана интерактивная карта ярмарок
Наталья АРТЯКОВА
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В Самаре открылись 134 ярмарки по продаже ёлок

В Самаре открылись 134 ярмарки по продаже ёлок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 декабря, в Самаре начали работать 134 точки по продаже новогодних хвойных деревьев. Муниципальный елочный базар, помимо официальных документов на организацию продажи елок, имеет специальное ограждение и вывеску, а также на всех точках есть «пушка» для упаковки дерева.

Напомним, что в этом году ярмарки будут работать до 12:00 31 декабря, после этого предприниматели обязаны будут демонтировать точку, вывести нераспроданные деревья и очистить место от мусора.

Для удобства была создана интерактивная карта с адресами всех елочных базаров в Самаре.

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