Дело о мошенничестве на "ТольяттиАзоте" рассмотрит Шестой кассационный суд

В Шестой кассационный суд поступило 17 жалоб на приговор по делу "Тольяттиазота" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До Шестого кассационного суда в Самаре дошло уголовное дело о мошенничестве на "Тольяттиазоте". Напомним, речь идет о сделках по продаже за границу продукции предприятия по заниженным ценам. По версии следствия, тем самым потерпевшим (заводу и его акционерам) был причинен ущерб в 85 млрд рублей. Подозреваемыми, а после - и обвиняемыми - по делу стали бывшие руководители "Тольяттиазота" Сергей и Владимир Махлаевы, Евгений Королев, а также бизнесмены из Швейцарии Эндрю Генри Циви и Беат Рупрехт-Ведемайер.

Уголовное дело было возбуждено 8 лет назад, обвинение по нему утверждала Генпрокуратура, но рассматривал его Комсомольский районный суд Тольятти. Судебный процесс длился более полутора лет и закончился обвинительным приговором. За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил Эндрю Циви, Владимира и Сергея Махлаевых к 9 годам колонии общего режима, а Евгения Королева и Беата Рупрехт-Ведемайера - к восьми с половиной годам колонии общего режима. Плюс всем назначен штраф в размере 900 тысяч рублей в доход государства. Также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму в 87 с лишним млрд рублей.

Интрига заключается в том, что на самом деле за решетку никто из осужденных не попал: они все давно живут за границей, в России их интересы представляли адвокаты. Защитники подали в Самарский областной суд апелляционные жалобы, но смогли добиться лишь исключения из приговора ссылки на один из протоколов выемки вещественных доказательств.

И хотя теперь обвинительный приговор уже считается вступившим в законную силу, противостояние по этому делу продолжается. Следующий этап - рассмотрение дела в Шестом кассационном суде. Дело туда поступило в начале декабря, но дата заседания пока не назначена.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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