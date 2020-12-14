В ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре поставят новогоднюю елку

Строителей ледового Дворца спорта поздравят с наступающими праздниками. Фото - Дмитрий Орлов

В строящемся ледовом Дворце спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре установят новогоднюю елку.

На спортобъекте пройдет очередная проверка с участием представителей региональной общественной палаты, во время которой строителей поздравят с наступающими праздниками.

Дворец спорта планируют ввести в эксплуатацию к осени 2021 года. Там будут проводиться спортивные соревнования и концерты.

Новое здание строится на месте прежнего Дворца спорта, построенном в 1966-м году. То здание снесли, но будет сохранена преемственность. Так на новой спортивной арене воссоздадут панно с изображением спортсменов, похожее на то, что было на прежнем здании.