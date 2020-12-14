Двое грабителей в Самаре разобрали кирпичную кладку гаража, похитили чужое имущество и пришли с повинной в полицию

Суд смягчил приговор за признание вины и явку с повинной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте текущего года двое жителей Самары 1997 и 2000 годов рождения в гаражном массиве в Кировском районе Самары вскрыли гараж и похитили чужое имущество на сумму около 44 тысяч рублей.

- По словам задержанных, при помощи топора и монтировки они частично разобрали кирпичную стену гаражей и похитили оттуда удочки, инструменты и одежду, - отметили в Прокуратуре Кировского районе Самары.

После чего преступники явились в отдел полиции с повинной, признали свою вину и раскаялись в содеянном. Также молодые люди частично возместили ущерб собственникам гаражей.

В отношении задержанных было заведено уголовное дело по пп. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, перечисленные выше, назначил каждому наказание в виде 1 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Как сообщили в прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.