Из общественного транспорта Самары высадили 1001 «антимасочника»

Пассажирам и персоналу без маски грозит дисциплинарная и административная ответственность Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте. Представители профильного городского Департамента и правоохранители, дежурные городского штаба Добровольной народной дружины и сотрудники предприятий-перевозчиков ежедневно проверяют соблюдение масочного режима среди пассажиров общественного транспорта, а также водителей и кондукторов.

- При отсутствии средства защиты или нежелании им воспользоваться в поездке есть действенные рычаги: остановка транспортного средства, пока нарушители не покинут салон, и составление полицейскими административного протокола. В дальнейшем рассмотрение материалов переходит в судебную плоскость. Штраф за невыполнение требований о соблюдении санитарных правил предусмотрен в размере до 30 тысяч рублей, - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

С октября, когда рейды начали проводить совместно с сотрудниками полиции, было составлено уже 119 протоколов, в том числе и 14 за прошедшую неделю. 1001 человек покинул общественный транспорт, а 8651 житель Самары не смог даже попасть в самарский метрополитен, где «антимасочников» отсекают уже на входе в метро.