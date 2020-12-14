На самарский бар «Руки вверх» полицейские составили протокол

Фото: администрация Ленинского района Самары

11 и 12 декабря 2020 года в ресторане «Руки вверх» на Волжском проспекте, 19, был проведен рейд по соблюдению мер обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с распространением коронавирусной инфекции в местах массового пребывания людей. В рейде приняли участие представители администрации Ленинского района, сотрудники департамента общественной безопасности и полицейские.

- В ходе проведения рейда были выявлены следующие нарушения: после 23.00ч. в заведении заполнено более 50% посадочных мест, также не соблюдено социальное дистанцирование, - рассказали в районной администрации.

Полицейские оформили на руководство бара протокол, на данный момент оформляются материалы для принятия мер административного воздействия. Отметим, что «Руки вверх» бар открылся в Самаре относительно недавно, в конце ноября, однако сразу стал одним из самых популярных мест в городе.