Дмитрий Азаров предложил переобучать граждан, лишившихся работы в пандемию

Азаров рассказал, что многие депутаты вошли в число добровольцев

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров предложил давать новые профессиональные навыки людям, которые лишились работы в период пандемии. Такое предложение он сделал во время первого Социального онлайн-форума, который провела "Единая Россия".

По словам Дмитрия Азарова, необходимо предусмотреть федеральную программу от партии, в рамках которой будут разработаны дополнительные меры по поддержке занятости.

Глава региона также рассказал, что все медики, работающие с коронавирусными больными в "красной зоне" и на скорой помощи получат новогодние подарки. По словам Азарова, многих депутатов партии вдохновил пример работы волонтеров, и они вошли в число добровольцев. Депутаты помогают обеспечивать медиков горячим питанием, доставляют в "красную зону" обеды, продуктовые наборы, фрукты и сладости.

"Сейчас все понимают, что именно врачи и медсестры находятся на передовой, где круглосуточно идет сражение за жизнь и здоровье людей. Поэтому и руководство области, и наши граждане, волонтеры, общественники, депутаты всех уровней, предприятия региона – как говорится, всем миром сегодня стараемся поддержать медработников в их тяжелом труде, создать для них максимально безопасные и комфортные условия", - сказал Азаров.

К работе социального форума подключился президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил важность и востребованность работы добровольцев, а также подчеркнул, что волонтерство дает возможности для самореализации.