«Крылья Советов» интересуются украинским полузащитником брестского «Динамо»

Полузащитник выступает за брестский клуб с 2018 года и становился с ним чемпионом Белоруссии. Фото: dynamo-brest.by

В сферу интересов «Крыльев Советов» попал 28-летний украинский полузащитник Александр Нойок, пишет «Матч ТВ». Сейчас он выступает за брестское «Динамо», с которым в 2019 году становился чемпионом Белоруссии.

- В минувшем сезоне с учетом Кубка страны на счету полузащитника три гола и шесть передач в 23 играх, - отмечает сайт телеканала.

В брестском «Динамо» Нойок выступает с 2018 года. Он воспитанник донецкого «Шахтера», за который начинал свою профессиональную карьеру. После играл за харьковский «Металлист», донецкий «Металлург» и минское «Динамо».

Напомним, в заявке «Крыльев» на этот сезон четыре легионера – Мехди Зеффан, Александр Гацкан, Раду Гынсарь и Сафаа Хади, который в этом сезоне на поле еще не выходил. По правилам ФНЛ в команде лиги не должно быть больше четырех иностранцев.