В Самаре перекроют движение из-за утечки на водопроводе

Движение на улице Победы перекроют из-за утечки на водоводе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник вечером, 14 декабря, в Самаре на улице Победы перекроют движение из-за утечки на водопроводе диаметров 300 мм. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".
Дорога будет закрыта на участке от переулка Штамповщиков до улицы Калинина в сторону площади Кирова. Объезд организован по переулку Штамповщиков, улице Физкультурной и улицы Калинина.
Движение закроют в понедельник в 22:00. Закончить ремонтные работы планируют к утру вторника, 15 декабря. В течение дня на этом участке запустят движение.
На улице Победы в Самаре в утренние и вечерние часы традиционно образуются заторы. Сейчас на данное участке уже затруднено движение, в целом по городу пробки оцениваются в шесть баллов.