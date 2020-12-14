В Самаре перекроют движение из-за утечки на водопроводе

Движение на улице Победы перекроют из-за утечки на водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник вечером, 14 декабря, в Самаре на улице Победы перекроют движение из-за утечки на водопроводе диаметров 300 мм. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

Дорога будет закрыта на участке от переулка Штамповщиков до улицы Калинина в сторону площади Кирова. Объезд организован по переулку Штамповщиков, улице Физкультурной и улицы Калинина.

Движение закроют в понедельник в 22:00. Закончить ремонтные работы планируют к утру вторника, 15 декабря. В течение дня на этом участке запустят движение.

На улице Победы в Самаре в утренние и вечерние часы традиционно образуются заторы. Сейчас на данное участке уже затруднено движение, в целом по городу пробки оцениваются в шесть баллов.