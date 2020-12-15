Молодые специалисты КНПЗ продвигают идеи в онлайн-режиме

Молодые нефтепереработчики одинаково хорошо генерируют идеи и офлайн, и онлайн. Фото АО «КНПЗ»

В этом году московский этап НТК проходит дистанционно. Чтобы добраться до финала, через «сито» регионального и кустового этапов прошли 2116 молодых специалистов из 100 дочерних предприятий Роснефти. Лишь пятая часть – 411 ребят – представляют сейчас свои разработки в 16 секциях. Презентуют свои идеи и молодые специалисты КуйбышевскогоНПЗ. Лаборант химического анализа АО «КНПЗ» Юлия Соколова трудится на предприятии два года и, соответственно, принимает участие в НТК второй раз. Юлия защищает свой проект «Формирование экологической культуры школьников» в номинации «Экология, промышленная безопасность, охрана труда». Это не «бумажный» труд – свою методику Юлия с осени реализует в самарской школе №129.

- Чтобы быть экологически образованным, в человеке с детства нужно прививать ответственное отношение к окружающему миру и воспитывать в ребёнке полезные привычки, – считает Юлия. – Поэтому я стараюсь научить детей любить природу и заботиться о ней. По-моему, получается!

Научно-техническая конференция молодых специалистов НК «Роснефть» - ежегодное мероприятие. Компания оценивает предложения молодежи по ключевым направлениям – совершенствованию технологий и оборудования, экологии, экономике. Лучшие разработки внедряются в производство на родных предприятиях авторов, самые лучшие – по всей Компании.