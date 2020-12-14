Дмитрий Азаров поручил передавать квартиры детям-сиротам до 1 октября

В этом году жильем обеспечили 404 человека

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров установил ежегодный срок, до которого должны получать квартиры дети-сироты. Об этом он заявил во время совещания, посвященному обеспечению их жильем.

Сейчас в Самарской области 9 757 детей-сирот, из них 7 683 по достижению 18-ти лет будут иметь право на получение жилья. В бюджете на 2021 год предусмотрено 708 млн рублей на приобретение 520-ти жилых помещений. В этом году было запланировано купить 518 квартир, сейчас жильем обеспечено 404 человека, остальные квартиры проходят процедуру оформления.

"Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье – это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи. Мы не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека", - сказал губернатор.

Глава региона дал задачу до 1 октября каждого года решать вопрос обеспеченности жильем детей-сирот.