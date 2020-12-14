Иракский футболист "Крыльев Советов" Сафаа Хади начнет тренироваться в общей группе со сборов

Иракский футболист долгое время не играл из-за травм

Иракский полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади начнет тренироваться с командой в общей группе во время ближайших сборов. Об этом рассказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

"У него случился сложный период, были серьезные травмы вплоть до перелома. Со сборов начнет тренироваться в общей группе", - сказал Корниленко.

Иракский футболист присоединился к самарской команде в феврале текущего года, еще когда "Крылья" выступали в премьер-лиги, став первым в истории РПЛ игроком из Ирака. При этом Хади долгое время не играл, восстанавливаясь после травмы.