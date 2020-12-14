Запрет на посещение ТЦ для подростков предлагается продлить до 17 января

Подростки могут посещать торговые центры только со взрослыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запрет на посещение торговых центров для несовершеннолетних в Самарской области предлагается продлить до 17 января. Такое решение обсуждалось во время заседания оперштаба в понедельник, 14 декабря.

Сейчас в регионе действует запрет на посещение торговых центров для подростков без родителей или законных представителей. При этом организуются рейды для выявления нарушителей.

Ранее сообщалось, что до 29 декабря продлен режим онлайн-обучения для школьников 6-11 классов.

По данным на 14 декабря, в Самарской области выявлено 295 новых новых заразившихся коронавирусом. Всего заболели 26 219 человек, из них вылечились более 24-х тыс., умерли 500 заразившихся.