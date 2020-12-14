В Самарской области готовы вакцинировать от коронавируса все население

На оперативном штабе обсудили новые ограничения и вакцинацию

В Самарской области готовы начинать вакцинацию от коронавируса для всего населения. Об этом власти региона намерены доложить в федеральный центр, все письма уже подготовлены.

Сейчас в регион уже поступили около 2700 партий вакцины. Сначала на склад привезли 1000 доз, их оперативно распределили по больницам муниципалитетов, прививку сделали 987 человек.

Во второй партии пришло 1642 дозы вакцины, их используют в течение юлижайших трех дней. Стоит отметить, что вакцинируют не только городских врачей, препарат отправляют и в муниципальные больницы.

Четвертую партию препарата - уже более массовую - губернатор готов запросить у федерального ведомства. В первую очередь прививки продолжат делать врачам, работникам соцсферы и учителям. О старте массовой вакцинации и ее правилах сообщат позже.