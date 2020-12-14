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В Самарской области выработаны предложения по фиксации цен на социально значимые товары

Местным производителям предоставят больше возможностей для торговли
Сергей ЧЕРНЫХ
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Местным сельхозпроизводителям предоставят больше возможностей для торговли

Местным сельхозпроизводителям предоставят больше возможностей для торговли

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время еженедельного оперативного совещания в понедельник, 14 декабря, поручил вести постоянный мониторинг цен на социально значимые товары.

Сейчас на федеральном уровне готовится комплекс мер, направленных на снижение стоимости основных продуктов по поручению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области глава региона Дмитрий Азаров также дал поручение выработать предложения по фиксации стоимости ряда товаров.

В регионе планируется расширить возможности торговли, предоставив местным сельхозпроизводителям возможности для реализации урожая напрямую потребителям. Сейчас в эту работу вовлечены четыре крупных торговых центра, готовы подключиться еще шесть. Ожидается, что появятся места под 180 новых торговых точек.

Также Кудряшов поручил провести переговоры с мукомольными заводами. Как он отметил, наше зерно пользуется популярностью на мировых рынках, но это не должно отразиться на российских потребителях. Также предложено сотрудничать с регионами по поставке товаров, которые не производятся в Самарской области. Ранее, когда активно скупали гречку, представители региона договаривались с заводами на Алтае, чтобы в самарский региона ее поставляли в первую очередь.