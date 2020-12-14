Заболеваемость коронавирусом растет среди пожилых граждан в Самарской области

Рост заболеваемости фиксируется почти во всех возрастных группах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам прошедшей недели в Самарской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди пожилых граждан старше 65 лет на 6,9%. Об этом сообщили во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 14 декабря.

Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, кроме детей до года. За прошедшие сутки зафиксировано 295 новых случаев, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Всего заразились 26 219 человек, из них вылечились более 24 тыс., умерли 500 заразившихся.

Чаще всего летальные случаи фиксируются среди пожилых граждан, для них в Самарской области действует режим самоизоляции. Ограничения установлены до 16 декабря, их предлагается продлить до 17 января. Ранее обсуждались возможные дополнительные ограничения.

Как считает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, рост заболеваемости связан с несоблюдением режима самоизоляции. Во время заседания обсуждался вопрос блокировки социальных карт. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что этот вопрос еще требует проработки, глава региона заявил, что необходимо позвонить каждому ветерану и узнать его мнение о блокировке карты.