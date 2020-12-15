В конце недели в Самарской области ожидается снег и повышение температуры

К концу недели в Самаре немного спадут морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается потепление и выпадет снег. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, в конце рабочей недели в регионе придет атмосферный фронт атлантического циклона, с которым ожидается умеренный снег. При этом повысится температура воздуха.

В среду и четверг ожидается до -5 градусов в дневное время. Во вторник будет от -6 до -12 градусов. В ночное время по области прогнозируют от -11 до -16 градусов, местами похолодает до -22 градусов. Сохраняется гололедица, местами изморозь.

Во второй половине декабря средняя температура на 2 градуса ниже нормы.