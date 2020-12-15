Самарский губернатор поручил подготовить праздничный ужин для врачей ковид-госпиталей на Новый год

Для врачей, работающих в Новый год, подготовят праздничный ужин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил организовать праздничный ужин для врачей ковид-госпиталей, которые будут работать в новогоднюю ночь. Об этом он заявил во время заседания регионального оперштаба.

Глава региона также поручил на постоянной внедрить практику доставки врачам ковид-госпиталей горячего питания и продуктовых наборов, чем сейчас занимаются волонтеры. Этот вопрос сейчас прорабатывается, регион окажет поддержку.

За прошедшие сутки зафиксировано 295 новых случаев, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Всего заразились 26 219 человек, из них вылечились более 24 тыс., умерли 500 заразившихся.