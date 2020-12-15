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Самарцы готовы работать сверхурочно, если их любят на работе

Только 8% отказались бы от переработок в любых обстоятельствах
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жители региона признались, что готовы работать больше, чем следует

Жители региона признались, что готовы работать больше, чем следует

Жители Самары признались, что готовы работать сверхурочно, если их ценят на работе, а руководство компании максимально заботится о них. Только 8% всех работников, которых опросили в службе исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, ни при каких обстоятельствах не согласятся перерабатывать. Для остальных очень важно, как их об этом просят

Стоит отметить, что в минувшем году таких сотрудников, готовых на все, было больще - 89%. Видимо, 5% пересмотрели свои приоритеты. Чаще всего к переработкам готовы представители сферы безопасности, добычи сырья и автомобильного бизнеса.

- 79% работников Самарской области, при максимальной заботе работодателей, также готовы были бы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. В прошлом году таких было 75%, - отметила Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

При этом лишь 11% работников поставили высший балл своему руководству, говоря о степени заботы о них.