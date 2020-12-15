Заходим в Новый год красиво: самарцев научат делать елочный шар в винтажном стиле

Семинар «Интерьерные украшения в винтажном стиле. Новогодний декор»

18 декабря в 10.00 пройдет Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Интерьерные украшения в винтажном стиле. Новогодний декор».

Мария Тумова руководитель творческого объединения «Золотые руки» (г.о. Тольятти), ведущий семинара, поделится секретами создания новогоднего волшебства. В ходе практикума каждый участник сможет воплотить свой творческий замысел и изготовить два новогодних шара в винтажном стиле.

По окончании семинара - практикума слушателям будут выданы сертификаты Областного методического центра ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

КСТАТИ

Сегодня в новогоднем декоре все чаще отдают предпочтение стилю Vintage (винтаж). Ведь он особенно подходит для создания волшебной атмосферы нового года. Считается, что винтажная вещь должна иметь свою уникальную историю и создаваться она должна исключительно в ограниченном количестве. Поэтому, прежде чем приниматься за новогодний декор, стоит оживить в своей памяти забытые новогодние истории из детства.

ГДЕ: Областной методический центр ГБУК «Агентство социокультурных технологий», г. Самара, ул. Некрасовская, 78.

Когда: 18 декабря, 10.00.

Вход свободный.

Тел. для справок (846) 331-23-82

www.ast63.ru

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