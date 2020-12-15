Стало известно, когда дети могут вернуться в школу в Самарской области

Пока такое решение было принято на заседании штаба

Самарские школьники могут вернуться за парты уже в середине января. Пока что до конца декабря детей решили не мучить и не выгонять в школу на несколько недель. Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов продлится до 29 декабря, в это же время 1-5 классы будут учиться очно. Также в школу могут ходить 11-классники - на консультации.

После 29 декабря школьники уйдут на каникулы. Предполагается, что если эпидемиологическая ситуация улучшится, то уже после каникул дети смогут выйти в школу и сесть за парты. Но сказать стопроцентно, как будет развиваться ситуация, сегодня невозможно.

- Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпидситуации, - отметили на заседании оперативного штаба.

Предварительно решили также, что в дни каникул и дистанционного обучения несовершеннолетним по-прежнему нельзя будет находиться без взрослых на фудкортах и в торговых центрах.