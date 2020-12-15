В Тольятти грузовик швырнул легковушку прямо на ее владельца

Грузовик сыграл в хоккей легковушкой

Необычное ДТП произошло в Тольятти ранним утром 15 декабря. Около семи утра водитель на грузовом автомобиле Хендай ехал по улице Баныкина в сторону улицы Диагональная. Возле дома №56 водитель засмотрелся в окном и не выбрали правильную скорость движения. В итоге он врезался в стоящий на обочине вазовский автомобиль. Десятка пролетела немного вперед и врезалась в стоявшего рядом водителя.

65-летний мужчина пострадал, ему понадобилась помощь медиков. В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что водитель был трезв на момент столкновения. Сейчас проводится проверка, которая позволит принять процессуальное решение.

Полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим и быть более внимательными на зимних дорогах.