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В Самарской области утвердили нового вице-губернатора

Им стал Владимир Бурыкин
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Кандидатуру Владимира Бурыкина представил депутатам губернатор Дмитрий Азаров

Кандидатуру Владимира Бурыкина представил депутатам губернатор Дмитрий Азаров

Депутаты Самарской губернской думы на заседании 15 декабря утвердили кандидатуру на должность вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Им стал Владимир Бурыкин. Кандидатуру представил народным избранникам губернатор Дмитрий Азаров.

- Владимир Николаевич начал трудовой путь в 17 лет на железной дороги. После службы в армии приступил к службе в органах госбезопасности. В том числе проходил службу в Самарской области в управлении ФСБ,- отметил глава региона. - Владимир Николаевич хорошо знаком со спецификой региона, с социально-экономической ситуацией, имеет серьезный авторитет среди коллег.

Председатель губдумы Геннадий Котельников пояснил, что перед заседанием Владимир Бурыкин встретился с депутатами, ответил на их вопросы и произвел хорошее впечатление.

Известно, что Владимир Бурыкин учился в Алма-Ате, его супруга родом из Самарской области. До августа 2010 года Бурыкин занимал должность заместителя руководителя регионального управления ФСБ. После этого работал в Калужской области, а с января 2017 года – в центральном аппарате ФСБ.