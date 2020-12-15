Депутат Хинштейн подключился к обсуждению ситуации с реагентами на дорогах Самары

В зимний период в Самаре активно используют реагенты Фото: Вячеслав СОРОКИН

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн подключился к обсуждению вопроса с реагентами на самарских дорогах.

Самарцы активно жалуются в социальных сетях на сложившуюся ситуацию в городе, когда на дорогах образовалась грязь и сколькое покрытие из-за применяемых противогололедных реагентов.

Грязные дороги называют визитной карточкой города. Ранее к обсуждению подключался первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, который обещал учесть предложения по новым реагентам.

Теперь пользователи соцсетей предлагают вместо использования реагентов просто чистить улицы, а также "обязать подрядные организации и ответственный департамент отчитаться за химическую катастрофу и вычистить все дороги от последствий с фотоотчетом".

"Такие обращения будут подготовлены и направлены", - написал Хинштейн.