В Самаре не поддержали строительство многоэтажек в районе 19 км

Самарцы не поддержали многоэтажную застройку в районе 19 км

Жители Самары высказались против жилой высотной застройки в районе 19 км. Такое решение было принято по итогам публичных слушаний, соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Предлагалось высотная застройка в Кировском районе Самары в районе 19 км. Отмечалось, что парковочные места там не предусмотрены.

В поддержку проекта в письменном виде поступило 100 мнений, также поступило 12 отрицательных мнений, еще одно коллективное отрицательное мнение поступило от садоводческого товарищества. На собрании заявка не было поддержана коллективно.

По итогам слушаний было рекомендовано принять решение по проектам с учетом мнения граждан.