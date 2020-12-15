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В Самаре конкурсного управляющего отправили в колонию строгого режима

Его уличили в недобросовестности: по версии следствия, он незаконно получил 2,5 млн рублей
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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По версии следствия, мужчина незаконно взял 2,5 млн рублей, чтобы уладить финансовые проблемы должника

По версии следствия, мужчина незаконно взял 2,5 млн рублей, чтобы уладить финансовые проблемы должника

Фото: Соцсети

В Ленинском районном суде вынесли приговор члену ассоциации арбитражных управляющих "Лига" Олегу Бакаеву. Его признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Напомним, по версии следствия, в июле 2019 года он незаконно взял 2,5 млн рублей от учредителя ООО "Современные технологии безопасности" за то, чтобы заключить мировое соглашение с налоговиками, что помогло бы коммерсанту и членам его семьи избежать расплаты по долгам этой конторы.

Уголовное дело в Ленинском районном суде рассматривали на протяжении полугода. Вчера суд огласил приговор.

Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре, суд с учетом мнения гособвинителя признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 5 млн рублей, которые пойдут в доход государства.

Коррупция