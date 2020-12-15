Бюджет Самарской области на 2021 год приняли с дефицитом в 7,7 миллиардов

дефицит бюджета составит около 7,7 миллиардов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году Самарской области придется жить с дефицитным бюджетом. Такое решение утвердили депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании 15 декабря. Народные избранники приняли во втором чтении бюджет региона на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

В 2021 доходы областной казны должны составить 195, 7 миллиардов рублей. Расходы составят 203,5 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета планируется в объеме 7,7 миллиардов рублей.

В финансовом документе учли как безвозмездные поступления из федерального бюджета, так и внесенные депутатами поправки. Из федеральной казны в бюджет региона в 2021 году направят 53,6 миллиардов. Большинство из предназначено на целевое финансирование.

- В 2021 году сумма выпадающих доходов – то есть средства, которые недополучит бюджет области – составит около 15 миллиардов рублей, - отметил министр управления финансами региона Андрей Прямилов. – Несмотря на это, бюджет сохранит социальную направленность – на этот блок будет направлено 130 миллиардов рублей, в том числе 54 миллиарда – на здравоохранение.