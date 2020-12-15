В Самарской области ежедневно растет количество заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 296 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший суточный показатель в регионе с начала пандемии. Ежедневно в Самарской области фиксируется около трех сотен новых случаев. Всего заразились 26 515 человек, из них вылечились 24,3 тыс., в том числе 286 - за прошедшие сутки. В регионе зафиксировано 8 новых летальных случаев, всего умерли 508 человек.

В целом по стране выявлено 26 689 новых случаев, общее количество заразившихся достигло 2,7 млн человек.

Из-за большого количества заразившихся в регионе продлили онлайн-обучение для школьников 6-11 классов. Также планируется продлить запрет на посещение подростками торговых центров. Обсуждаются возможные ограничения для пожилых граждан, которые сейчас находятся на самоизоляции.