В Самаре ССК построила подстанцию для энергснабжения перспективной застройки Волжского района

Новая подстанция обеспечит электричество целый город

Самарская сетевая компания успешно завершила первый этап проекта по энергоснабжению перспективной застройки Волжского района Самарской области. К концу 2020 года построена и готова начать работу подстанция 110/10 кВ. На расположенном недалеко от Южного города объекте установлены два трансформатора мощностью 63 тысячи кВА каждый. В будущем они смогут обеспечить электричеством население до 100 тысяч человек.

- Этот проект имеет не только большое значение для развития Волжского района, но и является значимой вехой для Самарской сетевой компании в год 15-летия нашего коллектива. Это первая подстанция такого класса напряжения, которую строит наша компания в соответствии с инвестиционной программой, согласованной с правительством Самарской области, - подчеркнул генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин.

Стоит отметить, что на подстанции установлено современное отечественное оборудование с микропроцессорной защитой. Энергетики уже приступили к реализации второго этапа проекта – сейчас идет прокладка 11 км кабельных линий 110 кВ для подключения нового объекта к трансформаторной подстанции «Новокуйбышевская». Для строительства используют новые технологии, которые обеспечат работоспособность линий в горизонте 25-35 лет. Это важно еще и потому, что подстанция будет обеспечивать электричеством новый микрорайон - территорию перспективного развития, где будут строиться новые жилые дома, социальные объекты, поликлиники, спорткомплексы. Также именно от новой подстанции планируют подключать строящиеся предприятия индустриального парка «Преображенка».