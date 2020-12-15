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В Самаре ССК построила подстанцию для энергснабжения перспективной застройки Волжского района

Энергетики отметили, что проект очень важен для района и стал значимой вехой в развитии компании
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Новая подстанция обеспечит электричество целый город

Новая подстанция обеспечит электричество целый город

Самарская сетевая компания успешно завершила первый этап проекта по энергоснабжению перспективной застройки Волжского района Самарской области. К концу 2020 года построена и готова начать работу подстанция 110/10 кВ. На расположенном недалеко от Южного города объекте установлены два трансформатора мощностью 63 тысячи кВА каждый. В будущем они смогут обеспечить электричеством население до 100 тысяч человек.

- Этот проект имеет не только большое значение для развития Волжского района, но и является значимой вехой для Самарской сетевой компании в год 15-летия нашего коллектива. Это первая подстанция такого класса напряжения, которую строит наша компания в соответствии с инвестиционной программой, согласованной с правительством Самарской области, - подчеркнул генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин.

Стоит отметить, что на подстанции установлено современное отечественное оборудование с микропроцессорной защитой. Энергетики уже приступили к реализации второго этапа проекта – сейчас идет прокладка 11 км кабельных линий 110 кВ для подключения нового объекта к трансформаторной подстанции «Новокуйбышевская». Для строительства используют новые технологии, которые обеспечат работоспособность линий в горизонте 25-35 лет. Это важно еще и потому, что подстанция будет обеспечивать электричеством новый микрорайон - территорию перспективного развития, где будут строиться новые жилые дома, социальные объекты, поликлиники, спорткомплексы. Также именно от новой подстанции планируют подключать строящиеся предприятия индустриального парка «Преображенка».