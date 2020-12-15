МТС разработала систему дистанционного мониторинга люков для «Самарских коммунальных систем»

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Для мониторинга используются специальные датчики, которые устанавливаются на крышку люка изнутри и контролируют ее положение в пространстве. При повреждении или отклонении от зафиксированного положения более чем на 3° ответственному сотруднику мгновенно приходит автоматическое оповещение, после чего для проверки и устранения нарушений на место аварии отправляется выездная бригада.

Дистанционный контроль люков позволяет предотвращать ДТП и несанкционированный доступ к городским коммунальным системам, снижает травматизм среди людей и домашних животных. Благодаря техническому решению МТС организация может сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.

Датчики, установленные на крышках люков, работают в диапазоне частот NB-IoT – сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов «умного города». Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи.

«Крышки люков часто становятся объектом внимания злоумышленников, а открытые колодцы – источником дорожных аварий и несчастных случаев с жителями города. Решить проблему с оперативным обнаружением и устранением инцидентов не всегда быстро получается за счет человеческого фактора. Система удаленного мониторинга позволит не только упростить работу нашей компании и сделать ее более эффективной, но и сделает жизнь самарцев более комфортной и безопасной», - отметил главный инженер ООО "Самарские коммунальные системы" Игорь Давыдов.

«И «Цифровой водоканал», и множество других разработанных нашей компанией сервисов являются частью комплексной системы «умных» технологий, которая уже несколько лет планомерно внедряется в разных регионах России. В прошлом году Самарская область стала первым регионом России, где МТС запустила совместный с региональным оператором проект по цифровому обращению с ТКО, который сейчас успешно работает и в других российских городах. В этом году мы «оцифровали» крупный коттеджный поселок в области, помогли организовать мониторинг спецтранспорта, обслуживающего автомобильные дороги, и готовы продолжать работу в области цифровизации городского хозяйства, которая в конечном счете заметно улучшит качество жизни людей», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.