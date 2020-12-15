Стало известно, будет ли 31 декабря 2021 года в Самарской области выходным днем

А вы с кем: с теми, кто отдыхает или с теми, кто работает?

Появилась информация о том, будет ли 31 декабря в Самарской области выходным днем. Как объяснили в правительстве региона, принимать решение будут сами работодатели, никакого общего решения губернатор озвучивать не будет. В регионе считают, что только сами предприниматели и бизнесмены могут решить, не принесет ли этот дополнительный день ущерба их работе. Власти указывать в этом вопросе не могут.

В то же время органы власти и все чиновники будут 31 декабря 2020 года работать.

Накануне "КП-Самара" спросила жителей региона, хотят ли они сделать 31 декабря выходным днем. 70% высказались за такое решение. Еще пять процентов опасаются, что вместо этого их заставят работать в другой день и готовы лучше пожертвовать нарезкой салатов.

А как у вас на работе, решили отдыхать 31 декабря или же будут работать?