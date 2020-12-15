В Самаре больницу и скорую помощь оштрафовали за смерть пациентки с коронавирусом

Скорая помощь не стала отвозить в больницу женщину с коронавирусом в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую больницу и станцию скорой помощи оштрафовали за смерть пациентки с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении самарского омбудсмена.

К уполномоченному по правам человека обратилась жительница Самары, которая рассказала, что вызвала врачей для своей матери. Несмотря на ее тяжелое состояние, высокую температуру и сильную одышку, врачи женщину не госпитализировали. На следующий день дочь сама отвезла свою мать в больницу, где ее положили в реанимацию, но спасти не смогли.

Как выяснилось в дальнейшем, женщина страдала от пневмонии и заразилась коронавирусом. По обращению страховой компании, специалисты провели экспертиза качества медицинской помощи. По ее итогам в работе сотрудников скорой помощи и больницы нашли нарушения, за которые станция скорой помощи и самарская горбольница №7 оштрафованы.