В Самаре на большом экране покажут фильм о Диего Марадоне

Фильм впервые покажут в кинотеатрах.

В Самаре в кинотеатре «КАРО» в ТРК «Московский» пройдут показы фильма «Диего Марадона». Они запланированы на 26 и 27 декабря. Картину о великом футболисте впервые покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.Арт.

- Фильм «Диего Марадона» Азифа Кападиа стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах в 2019 году и заслужил 90%-ый рейтинг свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Критики подчеркивают: «картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной». Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим, - рассказали в «КАРО».

Кроме Самары фильм покажут в кинотеатрах в Москве, Петербурге, Казани, Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Калининграде.

- На поле Диего Марадона был гением. За пределами поля к нему относились как к богу. Харизматичный аргентинец боролся за победу вопреки всему и привел «Наполи» к своему первому титулу в истории. Это было мечтой. Но за это пришлось заплатить свою цену… Диего мог делать все, что ему заблагорассудится, творить чудеса на поле, но время шло, и наступали темные дни, - говорится в описании фильма.

Купить билеты можно на сайте «КАРО».

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