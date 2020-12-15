Больше всего новых заразившихся в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самаре зарегистрировано 164 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Помимо Самары за сутки больше всего заболевших выявлено в Тольятти (26) и Кинель-Черкасском районе (15). Всего в регионе 296 новых случаев.

В области восемь новых летальных случаев. Среди них двое мужчин в возрасте 47-ми и 58-ми лет, а также шесть женщин в возрасте от 66-ти до 77-ми лет. Всего умерло 508 человек.

С начала пандемии в регионе заразились 26 515 человек, из них вылечились 24 330 заразившихся.

Из-за большого количества заразившихся в регионе продлили онлайн-обучение для школьников 6-11 классов. Также планируется продлить запрет на посещение подростками торговых центров. Обсуждаются возможные ограничения для пожилых граждан, которые сейчас находятся на самоизоляции.