Самарцы могут присоединиться к всероссийскому флешмобу, спев легендарные "Валенки"

Присоединиться к акции могут как профессиональные артисты, так и те, кто просто любит петь

Самарцев приглашают поучаствовать во всероссийском флешмобе, спев легендарные "Валенки". Акцию объявил Московский Музей Победы, предложив вспомнить песню в завершение Года памяти и славы.

Флешмоб стартовал 12 декабря. Первыми песню исполнили солистка ансамбля "Музыкальная дорожка" Арина Касина и баянист Антон Воронков. Присоединиться к акции могут как профессиональные артисты, так и те, кто просто любит петь.

Через специальную форму на сайте музея нужно загрузить видеоролики длительностью не более 60 секунд. Организаторы надеются, что на видео будут и сами валенки.

С 1 по 10 января 2021 года пройдет онлайн-голосование. Самые яркие исполнители получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции "Подвиг Народа", а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в старый Новый год — 13 января 2021 года.