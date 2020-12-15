Главврач самарской больницы №6 отстранен от работы

Больница №6 стала одной из первых, где провели оценку деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач 6-й городской больницы Самары Александр Тезиков отстранен от работы с 15 декабря. Такое решение было принято по итогам федеральной проверки, инициированной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Больница №6 стала одной из первых, где провели оценку деятельности. Федеральные эксперты проанализировали всю цепочку оказываемой медицинской помощи. По итогам проверки выяснилось, что на работу больницы часто жаловались в региональный минздрав. В министерстве требовали исправить ситуацию, однако, сделано этого не было.

Временно исполняющим обязанности врача назначена Татьяна Соколова, которая ранее занимала должность заместителя главврача по амбулаторно-поликлинической работе.

Ранее сообщалось, что самарскую больницу и станцию скорой помощи оштрафовали за смерть пациентки с коронавирусом.